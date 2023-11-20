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Сегодня в двух районах Баку возникнут перебои в подаче газа

Сегодня в двух районах Баку возникнут перебои в подаче газа Сегодня в Хатаинском и Сураханском районах Баку возникнут перебои в подаче газа.
Энергетика
20 ноября 2023 г. 09:32
Сегодня в двух районах Баку возникнут перебои в подаче газа

Сегодня в Хатаинском и Сураханском районах Баку возникнут перебои в подаче газа.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

На время проведения ремонтных работ будет временно приостановлено газоснабжение Белого города, улиц Мехти Мехтизаде, Сабита Оруджева, И.Оруджова, Фазаила Байрамова, Натига Алиева, Афияддина Джалилова, Наджафгулу Рафиева в Хатаинском районе, а также части проспектов Ходжалы и Бабека, поселка Гарачухур Сураханского района Баку.

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