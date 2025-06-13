О нас

Газоснабжение в двух районах Баку будет временно ограничено

Газоснабжение в двух районах Баку будет временно ограничено Сегодня в двух районах Баку газоснабжение будет временно ограничено
Энергетика
13 июня 2025 г. 09:42
Газоснабжение в двух районах Баку будет временно ограничено

В Баку сегодня в двух районах планируются частичные отключения газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Ограничения вводятся 13 июня с 09:30 в связи с ремонтными работами на газотранспортной инфраструктуре в поселках Сулутепе и Ходжахасан Бинагадинского района, и устранением утечки газа на одной из улиц Ясамальского района .

В этой связи будет приостановлена подача газа на улицы А.Ахмедова, Д.Буньядзаде, М.Хиябани, М.Мирзаева, Кенар Даиреви, 7-я Алатава, Генерала Гамидова, У.Акберова, Х.Мустафаева, Х.Дадашова, З.Керимова, А.М.Шарифзаде, а также частично в поселок 2-й Алатава Ясамальского района Баку.

.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakının iki rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaq

Другие новости из категории

Цена газа в Европе подскочила на 4,5% на фоне обострения отношений Ирана и Израиля
Цена газа в Европе подскочила на 4,5% на фоне обострения отношений Ирана и Израиля
13 июня 2025 г. 10:24
В Бузовне не будет электричества
В Бузовне не будет электричества
13 июня 2025 г. 09:55
Цена на азербайджанскую нефть превысила $73
Цена на азербайджанскую нефть превысила $73
13 июня 2025 г. 09:45
Стоимость Brent перешла отметку в $75 за баррель на новостях об ударах Израиля по Ирану
Стоимость Brent перешла отметку в $75 за баррель на новостях об ударах Израиля по Ирану
13 июня 2025 г. 09:32
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $73 за баррель
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $73 за баррель
13 июня 2025 г. 06:42
В некоторых селах Шарурского района временно приостановят подачу газа
В некоторых селах Шарурского района временно приостановят подачу газа
12 июня 2025 г. 22:39
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
Азербайджан обсудил с МЭА тенденции на глобальном энергетическом рынке
Азербайджан обсудил с МЭА тенденции на глобальном энергетическом рынке
12 июня 2025 г. 18:14
Завтра в Имишли и Билясуваре более 10 тыс. абонентов останутся без газа
Завтра в Имишли и Билясуваре более 10 тыс. абонентов останутся без газа
12 июня 2025 г. 17:57
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi