Газоснабжение в двух районах Баку будет временно ограничено

Сегодня в двух районах Баку газоснабжение будет временно ограничено

В Баку сегодня в двух районах планируются частичные отключения газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Ограничения вводятся 13 июня с 09:30 в связи с ремонтными работами на газотранспортной инфраструктуре в поселках Сулутепе и Ходжахасан Бинагадинского района, и устранением утечки газа на одной из улиц Ясамальского района .

В этой связи будет приостановлена подача газа на улицы А.Ахмедова, Д.Буньядзаде, М.Хиябани, М.Мирзаева, Кенар Даиреви, 7-я Алатава, Генерала Гамидова, У.Акберова, Х.Мустафаева, Х.Дадашова, З.Керимова, А.М.Шарифзаде, а также частично в поселок 2-й Алатава Ясамальского района Баку.

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