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Сегодня в четырех районах Азербайджана ограничат газоснабжение  

Сегодня в четырех районах Азербайджана ограничат газоснабжение   Для устранения утечки газа на магистральном газопроводе "Астара-Газымамед", принадлежащем Управлению экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сегодня с 10:00 и до завершения ремонтных работ прекращена подача газа по данному га
Энергетика
10 марта 2022 г. 10:26
Сегодня в четырех районах Азербайджана ограничат газоснабжение  

Для устранения утечки газа на магистральном газопроводе "Астара-Газымамед", принадлежащем Управлению экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сегодня с 10:00 и до завершения ремонтных работ прекращена подача газа по данному газопроводу.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

В период проведения ремонтных работ подачу газа ограничат во все населенные пункты Нефтчалинского района, а также в некоторые части Билясуварского, Сальянского и Джалилабадского районов.

После завершения ремонтных работ подача природного газа будет возобновлена.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanın dörd rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaq

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