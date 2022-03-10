Сегодня в четырех районах Азербайджана ограничат газоснабжение

Для устранения утечки газа на магистральном газопроводе "Астара-Газымамед", принадлежащем Управлению экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сегодня с 10:00 и до завершения ремонтных работ прекращена подача газа по данному га

Для устранения утечки газа на магистральном газопроводе "Астара-Газымамед", принадлежащем Управлению экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сегодня с 10:00 и до завершения ремонтных работ прекращена подача газа по данному газопроводу.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

В период проведения ремонтных работ подачу газа ограничат во все населенные пункты Нефтчалинского района, а также в некоторые части Билясуварского, Сальянского и Джалилабадского районов.

После завершения ремонтных работ подача природного газа будет возобновлена.