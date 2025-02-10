Сегодня в части Насиминского района Баку не будет газа

Сегодня в части Насиминского района Баку будет приостановлено газоснабжение.

Сегодня в части Насиминского района Баку будет приостановлено газоснабжение.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

10 февраля с 10:00 в связи с ремонтно-монтажными работами будет приостановлено газоснабжение на улицах Дж.Мамедгулузаде, Г.Алескерова, Г.Сарабского, А.Гурбанова, Братьев Мардановых, Н.Везирова, М.Санани, А.Саххата, Н.Юсифбейли, И.Исмаилова, а также территориях, расположенных близ Азербайджанского государственного медицинского университета и городской больницы №1.