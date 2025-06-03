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Стартовал 30-й юбилейный Бакинский энергетический форум

Стартовал 30-й юбилейный Бакинский энергетический форум В Бакинском конгресс-центре стартовал Бакинский энергетический форум
Энергетика
3 июня 2025 г. 09:18
Стартовал 30-й юбилейный Бакинский энергетический форум

В Бакинском конгресс-центре стартовал 30-й юбилейный Бакинский энергетический форум, который собрал ведущих представителей отрасли для стратегического обмена мнениями.

Как передает Report, Бакинский энергетический форум неотъемлемая часть Бакинской энергетической недели. С момента своего основания форум стал важнейшей платформой для укрепления международных связей, обмена передовым опытом и подписания соглашений, оказавших значительное влияние на развитие энергетического сектора не только Азербайджана, но и всего региона.

Форум объединяет лидеров отрасли, представителей бизнеса и государственных структур, способствуя развитию международного сотрудничества в энергетической сфере.

Бакинский энергетический форум проходит при поддержке Министерства энергетики Азербайджанской Республики, Госнефтекомпания SOCAR выступает генеральным партнером мероприятия. Бакинский энергетический форум поддерживается Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Генеральный секретарь Хайсам аль-Гайс обратился с приветственным письмом к участникам форума. В письме подчеркивается, что форум является важной площадкой для диалога и сотрудничества в мировой энергетике.

В форуме принимают участие более 600 делегатов. В список участников входят компании из Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Гвинеи-Бисау, Китая, Нидерландов, Норвегии, Объединённых Арабских Эмиратов, Пакистана, Румынии, России, Саудовской Аравии, Словении, Соединённых Штатов Америки, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии, Эстонии, Италии и Японии. Программа форума в этом году включает более 70 спикеров.

Пленарная сессия "Глобальное сотрудничество для устойчивого и надежного энергетического будущего" пройдет под председательством министра энергетики Парвиза Шахбазова. Основным докладчиком сессии "Диалог лидеров: Путь к устойчивой энергетической экосистеме" выступит президент SOCAR Ровшан Наджаф. Также в этом году форум охватывает широкий спектр тем, таких как: "Диджитализация в энергетике: использование данных и технологий", "Геологоразведка — применение инноваций для устойчивого поиска ресурсов", "Разработка и эксплуатация месторождений: повышение эффективности через инновации и устойчивое развитие", "Пост-COP29 — Путь к устойчивому энергетическому будущему", "Зеленая энергия — раскрытие потенциала возобновляемых источников каспийского региона", "Газовые рынки — новая структура взаимодействия производителей, транспортировщиков и потребителей", "Трубопроводы — укрепление энергетической безопасности за счёт надежной инфраструктуры". Эти и другие дискуссии определяют направления развития энергетики и ее будущее в регионе.

Дискуссии, запланированные в рамках форума, имеют важное значение с точки зрения внедрения инноваций в энергетической сфере, укрепления регионального и глобального сотрудничества, а также построения устойчивых и гибких энергетических систем. Форум также служит ключевой платформой для представления международному сообществу стратегических приоритетов энергетической политики Азербайджана и зелёного энергетического потенциала Каспийского региона.

Форум предоставляет уникальную возможность познакомиться с идеями, формирующими будущее. По приглашению организаторов, в 30-м юбилейном Бакинском энергетическом форуме примет участие всемирно признанный эксперт в области глобального бизнеса, шведский экономист, футуролог, автор международных бестселлеров — Кьелл А. Нордстрём.

4 июня в Бакинском конгресс-центре состоится его специальное выступление. Нордстрём впервые выступит в Азербайджане и поделится своими взглядами на будущее глобальной экономики, трансформацию энергетических рынков и инновации, меняющие правила игры.

Кьелл А. Нордстрём является одним из самых востребованных спикеров в мире. Как эксперт по транснациональным организациям, с 1990-х годов он помогает компаниям и целым обществам преодолевать этапы перемен и кризиса. Его профессионализм, внимание к деталям и глубокий аналитический подход делают каждое выступление ярким и незабываемым.

Сессия с участием Нордстрёма в рамках форума станет насыщенной дискуссией о будущем экономики, новых подходах и глобальных трендах в энергетике. Это будет не просто выступление — это вдохновляющая встреча, наполненная идеями, способными повлиять на действия уже сегодня.

Традиционно в рамках Бакинского энергетического форума проводиться двусторонние деловые встречи форматов B2B и B2G, на которых представители местных и иностранных компаний открыто обсудить методы и формы сотрудничества и партнёрства в будущем. Для представителей различных государственных структур и международных компаний организованы отдельные переговорные комнаты.

Экологические проблемы, угрозы, которые они создают для планеты, пути их решения, а также темы, связанные с зеленой энергетикой, займут особое место в программе мероприятий форума. Уже несколько лет подряд в рамках форума реализуется проект Zero Waste — свод принципов, направленных на предотвращение образования отходов. Цель инициативы — практическое применение экологически безопасных решений, в том числе сокращение углеродного следа и объёмов отходов во время мероприятий. Как и в предыдущие годы, в рамках Бакинского энергетического форума использование печатных материалов сведено к минимуму, основное внимание уделено электронным носителям. В дополнение к этому, в поддержку международной инициативы Zero Food Waste, во время форума применяеться принцип рационального использования пищевых ресурсов.

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Версия на английском языке Baku Energy Forum kicks off
Версия на азербайджанском языке "Baku Energy Forum"u öz işinə start verib

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