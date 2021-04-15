Сегодня в Азербайджане заканчивается отопительный сезон

В Азербайджане ежегодно отопительный сезон начинается 15 ноября и заканчивается 15 апреля

С сегодняшнего дня ОАО "Азеристиликтеджхизат" прекратит подачу тепла как в Баку, так и в регионах страны.

Об этом сообщил Report представитель акционерного общества Рафик Алиев.

Однако, по его словам, в некоторых горных и предгорных районах отопительный сезон продлится до 1 мая.

"На сегодняшний день будет прекращено отопление 3 800 жилых домов, а также 287 средних школ, 162 детских сада, 160 учреждений здравоохранения и около 1 800 других социально-хозяйственных объектов. А это означает прекращение работы 559 котельных и 90 тепловых пунктов. Хочу также отметить, что данное решение не распространяется на абонентов, которым мы предоставляем горячую воду", - сказал Р.Алиев.

В Азербайджане ежегодно отопительный сезон начинается 15 ноября и заканчивается 15 апреля. В прошлом году в связи с задолженностью в размере 18 млн манатов "Азеристиликтеджхизат" ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в подаче тепла населению произошла задержка до 18 ноября.