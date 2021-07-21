Сегодня США и Германия объявят о сделке по "Северному потоку - 2"

Соединенные Штаты и Германия договорились о сделке по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2".

Соединенные Штаты и Германия договорились о сделке по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2".

Как передает со ссылкой на газету The Wall Street Journal, ожидается, что стороны объявят о достижении договоренности уже в среду, 21 июля.

По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии.

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, США и Германия близки к договоренностям относительно газопровода "Северный поток - 2", они, как ожидается, будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ применяет энергоресурсы для давления на Украину. По словам источника агентства из числа официальных лиц США, стороны близки к соглашению.