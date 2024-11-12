Сегодня состоялась церемония закладки фундамента СЭС "Шафаг"

В рамках COP29 в Джебраильском районе состоялась церемония закладки фундамента СЭС "Шафаг" мощностью 240 МВт.

В рамках COP29 в Джебраильском районе состоялась церемония закладки фундамента СЭС "Шафаг" мощностью 240 МВт.

Как сообщает Report, эта станция является первым проектом солнечной энергетики промышленного масштаба и крупнейшим проектом прямых иностранных инвестиций на освобожденных территориях.

Проект реализуется на основании исполнительного соглашения, подписанного между Министерством энергетики и bp 3 июня 2021 года. На церемонии закладки фундамента были подписаны "Инвестиционное соглашение между правительством Азербайджана и компанией "Шафаг (Джебраил) Solar Limited" и "Договор аренды земли между Министерством энергетики Азербайджана и компанией "Шафаг (Джебраил) Solar Limited".

Ожидается, что СЭС "Шафаг" будет производить около 500 млн кВт/ч электроэнергии в год, что означает экономию 120-150 млн кубометров природного газа и сокращение выбросов углерода на 260-330 тыс. тонн в год.

Акционерами СЭС "Шафаг" являются BP, SOCAR и Азербайджанская инвестиционная компания, при этом планируется инвестировать в проект около 200 млн долларов США.