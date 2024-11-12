О нас

Сегодня состоялась церемония закладки фундамента СЭС "Шафаг"

Сегодня состоялась церемония закладки фундамента СЭС "Шафаг" В рамках COP29 в Джебраильском районе состоялась церемония закладки фундамента СЭС "Шафаг" мощностью 240 МВт.
Энергетика
12 ноября 2024 г. 13:25
Сегодня состоялась церемония закладки фундамента СЭС Шафаг

В рамках COP29 в Джебраильском районе состоялась церемония закладки фундамента СЭС "Шафаг" мощностью 240 МВт.

Как сообщает Report, эта станция является первым проектом солнечной энергетики промышленного масштаба и крупнейшим проектом прямых иностранных инвестиций на освобожденных территориях.

Проект реализуется на основании исполнительного соглашения, подписанного между Министерством энергетики и bp 3 июня 2021 года. На церемонии закладки фундамента были подписаны "Инвестиционное соглашение между правительством Азербайджана и компанией "Шафаг (Джебраил) Solar Limited" и "Договор аренды земли между Министерством энергетики Азербайджана и компанией "Шафаг (Джебраил) Solar Limited".

Ожидается, что СЭС "Шафаг" будет производить около 500 млн кВт/ч электроэнергии в год, что означает экономию 120-150 млн кубометров природного газа и сокращение выбросов углерода на 260-330 тыс. тонн в год.

Акционерами СЭС "Шафаг" являются BP, SOCAR и Азербайджанская инвестиционная компания, при этом планируется инвестировать в проект около 200 млн долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyasının təməli qoyulub, sənədlər imzalanıb

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi