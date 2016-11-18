Глава консалтинговой компании: Сегодня SOCAR Ukraine остается самой инновационной компанией среди розничных сетей

Киев. 18 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня SOCAR остается самой инновационной компанией среди розничных сетей в Украине, которая по уровню сервиса, комфорта и исполнения обязательств относится к безусловным лидерам. Об этом Report сообщил эксперт по энергетическим вопросам, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По словам Сергея Куюна, с выходом на украинский рынок SOCAR Energy Ukraine пополнил ряды компаний, которые полностью работают в правовом поле, без использования каких-либо сомнительных схем в своей деятельности: "Они работают с полной уплатой налогов и относятся к категории добросовестных нефтегазовых компаний. Это в то время, когда в отрасли так много теневых оборотов. Появление такого игрока очень важно для украинского рынка".

С.Куюн отметил, что с появлением SOCAR в Украине возросло качество конкуренции: "Во-первых, компания наращивает объемы поставок, в том числе и в оптовом сегменте. Во-вторых, SOCAR задал принципиально новую планку качества в рознице - в работе АЗС, в качестве сервиса, что было для рынка неожиданным. Скажу честно, никто не ожидал от SOCAR, как от государственной компании, такого уровня. На самом деле, сегодня SOCAR остается самой инновационной компанией среди розничных сетей, которая по уровню сервиса, по уровню исполнения обязательств, уровню комфорта относится к безусловным лидерам".

Единственным недостатком компании эксперт отметил малое количество АЗС SOCAR в Украине.

Комментируя влияние азербайджанского нефтегазового рынка на соответствующую отрасль украинского рынка, С.Куюн сказал, что это реализуется в первую очередь через SOCAR Energy Ukraine: "В этом году мы впервые в истории наблюдаем поставку в Украину бакинского авиационного топлива трейдером Coral. На мой взгляд, это довольно-таки интересное событие и начинание", - подчеркнул С.Куюн.