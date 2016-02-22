​Сегодня подписан очередной контракт по модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода - ФОТО

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Продолжаются мероприятия по реализации проекта реконструкции и модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в рамках мероприятий подписан очередной контракт на проведение земельных исследовательских работ для проектирования инфраструктуры завода и его территорий.

Документ подписан сегодня между ООО SOCAR Fugro и заводом на основе свода мероприятий, подготовленных компанией Fluor и SOCAR-Foster Wheeler. Контракт подписали директор НПЗ имени Г.Алиева Эльман Исмаилов и генеральный директор SOCAR Fugro Крис Мотт.