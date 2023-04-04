В трех районах будет временно приостановлено газоснабжение

Сегодня будет временно приостановлено газоснабжение Шамахинского, Хызинского и Гобустанского районов.

Сегодня будет временно приостановлено газоснабжение Шамахинского, Хызинского и Гобустанского районов.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR)..

В связи с очисткой внутренней поверхности магистрального газопровода "Алтыагач-Агсу" сегодня с 09:00 до окончания работ, планируется прекратить подачу газа от калибровочных узлов "Алтыагач 1-я линия", "Дженнет Багы", "Хаджылы Эхал" и "село Хильмилли", а с 12:00 и до окончания работ - от измерительных узлов "Шамахы", "Медресе" и "Чухурюрд".

На время проведения ремонтных работ будет временно прекращено полностью газоснабжение Шамахинского района, а частично - Хызынского и Гобустанского районов.