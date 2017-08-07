Сегодня началось заседание технического комитета ОПЕК+

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) на начавшемся сегодня двухдневном заседании в Абу-Даби обсудит выполнение обязательств по сокращению нефтедобычи. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, свое участие подтвердили несколько стран, которые раньше не на 100% соответствовали договоренностям. Встречи в Абу-Даби будут проведены под председательством России и Кувейта.

В целом 24 страны-участницы соглашения выполняют взятые на себя обязательства неплохо: в июне и за шесть месяцев 2017 года исполнение обязательств достигло 98%. Однако внутри этой группы некоторые страны значительно перевыполняют взятые обязательства, в то время как другие, напротив, недовыполняют. Например, согласно июльскому докладу Международного энергетического агентства (МЭА), Ирак с января по июнь выполнял свои обязательства по сделке ОПЕК+ в среднем лишь на 46%, ОАЭ — на 54%, Алжир - на 70%.

Напомним, что тема неполного выполнения обязательств некоторыми странами-участницами обсуждалась на встрече министерского комитета по мониторингу соглашения 24 июля в Санкт-Петербурге. По его итогам министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ настаивает на 100%-ном выполнении всеми странами своих обязательств, что выведет с рынка еще около 200 тыс. баррелей нефти в сутки.





