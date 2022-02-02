Сегодня министры ОПЕК+ обсудят план увеличить добычу нефти в марте

Сегодня министры стран ОПЕК+ на видеоконференции обсудят план добычи нефти на март.

Сегодня министры стран ОПЕК+ на видеоконференции обсудят план добычи нефти на март.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, интриги в ходе переговоров не ожидается - скорее всего, союзники подтвердят действующий график восстановления добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки за месяц.

Альянс стран ОПЕК+, состоящий из 23 членов, совместно регулирует добычу нефти с мая 2020 года, чтобы восстановить рухнувший весной того года от последствий пандемии рынок нефти. Они сокращали добычу к базовому уровню, но с начала 2021 года постепенно смягчают ограничения.

Так, если в мае 2020 года они снижали добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, то в декабре 2021 года квота сократилась до 3,759 млн. При этом далеко не все страны-участницы обладают достаточными мощностями для восстановления добычи заданными темпами. Поэтому в декабре они выполнили план по сокращению на 122%, снизив ее на 4,586 млн баррелей в сутки. Этот фактор отчасти способствует поддержанию высокого уровня цен на нефть.

Несмотря на то, что нефтяные котировки находятся вблизи семилетних максимумов, в районе 90 долларов США за баррель, экспортеры придерживаются заданных темпов и на просьбы потребителей ускорить рост предложения отвечают вежливым отказом. Вот уже семь месяцев они наращивают добычу не более чем на 400 тыс. баррелей в сутки, а фактически в отдельные месяцы рост оказывается еще ниже.