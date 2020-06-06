​Сегодня министры ОПЕК+ обсудят ситуацию на нефтяном рынке

Участники ОПЕК+ все же объявят на этой неделе о решении продлить максимальный уровень сокращения добычи нефти еще на месяц - два.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ожидание такого исхода встречи уже поддержало рынок: цена Brent, наконец, преодолела отметку 40 долларов США за баррель впервые с момента развала предыдущего соглашения ОПЕК+. Удержать котировки на максимально возможном уровне необходимо на случай возможной коррекции, говорят эксперты. Особенно, если вскоре подтвердятся данные о том, что в мае сокращение добычи было недостаточным.

Отметим, что заседание стран ОПЕК+ 6 июня станет первой встречей участников соглашения с момента его заключения в середине апреля. Тогда 23 страны-нефтеэкспортера договорились о сильнейшем в истории нефти организованном сокращении добычи нефти почти на 10 млн б/с в течение мая - июня. Всего ограничения распространяются до конца апреля 2022 года, но уже в меньшем объеме. Так, с июля предлагалось сокращать уже 7,7 млн б/с, а с января 2021 года - 5,7 млн б/с.

Сокращение добычи в рамках сделки началось 1 мая. За это время цена нефти Brent восстановилась с 27 до 42 долларов США за баррель, отыграв львиную часть падения, которое произошло после провала переговоров в Вене 6 марта.