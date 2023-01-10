Сегодня интерес к энергетическим ресурсам Азербайджана значительно возрос

Вопросы энергобезопасности все последние годы занимали одно из ключевых мест в мировой повестке дня. Это говорит о том, что эта тема постоянно присутствовала в повестке дня международных организаций, различных самых представительных международных форумов,

Вопросы энергобезопасности все последние годы занимали одно из ключевых мест в мировой повестке дня. Это говорит о том, что эта тема постоянно присутствовала в повестке дня международных организаций, различных самых представительных международных форумов, и то, как Азербайджан реализовывал проекты нефтегазовой индустрии, всегда вызывало большое уважение у наших партнеров.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества с Европейским Союзом в энергетическом секторе.

Подчеркнув, что после начала российско-украинской войны интерес к энергоресурсам Азербайджана значительно возрос, глава государства сказал: "Хотя и так это было достаточно уже устоявшееся мнение о том, что Азербайджан является надежным партнером для многих стран, в том числе для стран-членов Евросоюза. Возможности Азербайджана росли, мы, как говорится, успешно делали свою домашнюю работу, ориентировались на те рынки, которые наиболее премиальные, и, естественно, с вводом в строй Южного газового коридора мы начали поставлять газ, в том числе и в страны Европейского Союза".

Президент подчеркнул, что дополнительная добыча ожидается как с месторождения "Шахдениз", так и с других месторождений: "Например, в этом году, если все пойдет по плану, должна начаться добыча с месторождения "Абшерон", а в следующем году, опять же, если не будет никаких форс-мажорных препятствий, мы ожидаем добычу газа с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", так называемый "глубокий газ" (deep gas) мы планируем к 2024 году начать добычу".