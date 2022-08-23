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Сегодня часть Низаминского района Баку останется без газа

Сегодня часть Низаминского района Баку останется без газа Сегодня будет временно приостановлена подача природного газа в часть Низаминского района Баку.
Энергетика
23 августа 2022 г. 09:18
Сегодня часть Низаминского района Баку останется без газа

Сегодня будет временно приостановлена подача природного газа в часть Низаминского района Баку.

Об этом Report сообщили в производственном объединении ”Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Ремонтно-строительное управление "Азеригаз" проведет на территории Низаминского района работы по подключению к сети нового газопровода PE-315 мм.

В связи с этим с 10:00 до 18:00 будет временно приостановлено газоснабжение в некоторых частях Низаминского района (улицы Бахруза Нуриева, Джамшида Нахчыванского, Исмаилова, Мамедова, часть проспектов Гара Гараева и Бабека).

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