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Сегодня будет ограничена подача газа в Бинагади и Загатале

Сегодня будет ограничена подача газа в Бинагади и Загатале Сегодня будет временно прекращена подача газа в части Бинагадинского района Баку и Загатальского района.
Энергетика
15 августа 2023 г. 09:57
Сегодня будет ограничена подача газа в Бинагади и Загатале

Сегодня будет временно прекращена подача газа в части Бинагадинского района Баку и Загатальского района.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Было отмечено, что подача газа будет прекращена с 10:00 15 августа в связи с прокладкой газовых линий различного диаметра и подключением вновь построенной газовой линии к существующей сети на улице С.Ахундова в Бинагадинском районе. На время проведения работ будет временно прекращено газоснабжение части 7-го микрорайона и 3126-го квартала.

Кроме того, сегодня с 09:00 прекращена подача газа в связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции "Загатала".

На время проведения работ будет временно прекращена подача газа в селах Юхары-Тала, Ашагы-Тала, Мухах, Заям, Джар, Кебелоба и Чёкяк, а также в центре Загатальского района.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Binəqədi və Zaqatalanın qaz təchizatında fasilə yaranacaq

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