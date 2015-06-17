Сечин: санкции против РФ плохо скажутся на нефтегазовой отрасли в мире

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Решение о продлении санкций Запада против России может негативно отразиться на всей нефтегазовой отрасли как в РФ, так и за рубежом, сообщил журналистам президент "Роснефти" Игорь Сечин, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что постоянные представители стран-членов ЕС одобрили продление экономических санкций против РФ на шесть месяцев до конца января 2016 года. Источник, близкий к руководству ЕС, рассказал РИА Новости, что формальное решение о продлении экономических санкций Евросоюза в отношении России будет принято в понедельник, 22 июня, на совете глав МИД ЕС.

"Отразится на всех, прежде всего на производителях оборудования технологического, которое мы закупаем. Поэтому, я думаю, что это решение не является правильным…. Надеюсь, что все-таки эта ситуация не будет длиться очень долго, потому что она нарушает интересы всех участников рынка, которые не имеют никакого отношения к этим конфликтам", - сказал Сечин.

Срок действующего сейчас пакета санкций ЕС в связи с ситуацией вокруг Украины истекает 23 июня. Против РФ также действуют различные санкции США, Австралии, Канады, Японии и еще некоторых стран.