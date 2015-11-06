Сечин: развитие конкурентного нефтяного рынка теперь формируют США, а не ОПЕК

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Сланцевая нефть меняет структуру мировой добычи и экспортных потоков. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, на открывшейся в пятницу в Токио конференции "Энергомост "Россия-Япония" заявил президент компании "Роснефть" Игорь Сечин.

"Эти изменения связаны, прежде всего, с феноменом сланцевой добычи и тем обстоятельством, что балансирование, которое раньше осуществлялось странами ОПЕК, перешло, по сути, к региональному рынку США, который превратился в важнейший регулятор глобального масштаба", - пояснил Сечин. Глава "Роснефти" отметил, что это произошло не только потому, что резко выросла сланцевая добыча, но и потому, что "именно в США имеется весь набор факторов, который формирует развитие конкурентного нефтяного рынка". "Это и финансовые источники, финансовые деривативы, биржевые площадки, развитая система нефтегазопроводов и огромное количество подрядных организаций, которые мультиплицируют на всю экономику эффект от отрасли", - отметил он.

"В этой связи в кратко- и среднесрочной перспективе тенденции мирового нефтяного рынка также в значительной степени будут определяться рынком США", - выразил уверенность Сечин. В то же время он отметил, что "в настоящее время совокупный долг только двадцати пяти компаний, занимающихся сланцевой добычей, составляет порядка $150 млрд". "И, по имеющимся оценкам, существующие механизмы хеджирования и прологнируемого кредитования под залог запасов, в условиях низких цен, могут сохраниться, хотя и в меньших масштабах, вплоть до 2017 года", - добавил глава российской госкомпании.

По словам Сечина, в сентябре этого года превышение предложения над спросом на мировом рынке нефти сократилось более чем на 1,2 млн баррелей/сутки, но по-прежнему превышает 1 млн баррелей/сутки и может сохраниться до конца 2016 года. "В результате ситуация на рынке нефти характеризуется не только сохраняющимся дисбалансом спроса и предложения и кардинально снизившимися значениями ценовых индикаторов, но и существенно возросшей неопределенностью, высоким уровнем рисков и нарастающей конкуренцией", - резюмировал Сечин.