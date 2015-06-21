Сечин: через 10 лет цены на нефть будут стабильно расти

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Глава "Роснефти" Игорь Сечин ожидает кардинальных изменений в ценообразовании на рынке нефти после 2025 года. По его мнению, через 10 лет цены на черное золото будут стабильно расти.

"Думаю, что в периоде с 2025 по 2030-2035 годы мы получим кардинальное изменение на рынке ценообразования в связи с тем, что ресурсная база по сланцевой нефти будет ухудшаться, бюджеты стран-производителей, в том числе и ОПЕК, закладывают более высокие поступления от нефти. Это, безусловно, приведет к повышению цены нефти", - сказал Сечин в интервью телеканалу "Россия 24".

По прогнозу Сечина, к 2035 году цена на нефть в мире может вырасти до 175 долларов за баррель.

Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава "Роснефти" говорил, что нынешние низкие цены на нефть не дают возможности поддерживать необходимый уровень инвестиций в отрасль.

По словам Сечина, политика ОПЕК "50-60 долларов за баррель", сформировавшаяся в конце 2014 года, не является устойчивой и имеет естественные временные ограничения. При сохранении таких цен на несколько лет дефицит поступлений для стран ОПЕК станет нестерпимым, полагает глава "Роснефти", информирует Report со ссылкой на Би-би-си.