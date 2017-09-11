Сечин: Цена на нефть в 2018 году составит 40-43 доллара за баррель

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Средняя цена на нефть в 2018 году составит 40-43 доллара за баррель. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Одним из самых существенных факторов, наряду с производством сланцевой нефти, является большое влияние финансовых инструментов в США на цены. Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то увидите, что в США как раз истинная цена и есть порядка 40 долларов", - добавил он.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак спрогнозировал стоимость нефти в 2018 году в диапазоне 45-55 долларов за баррель.