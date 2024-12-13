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Себастьян Бурдужа: Жители Румынии хотят минимальных затрат на энергию

Себастьян Бурдужа: Жители Румынии хотят минимальных затрат на энергию Граждане Румынии стремятся к минимизации затрат на электроэнергию в своих домах.
Энергетика
13 декабря 2024 г. 10:42
Себастьян Бурдужа: Жители Румынии хотят минимальных затрат на энергию

Граждане Румынии стремятся к минимизации затрат на электроэнергию в своих домах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Себастьян-Иоанн Бурдужа в интервью Baku TV.

"У людей есть четкие ожидания. Они регулярно высказывают свои пожелания - звонят, пишут письма, выступают в СМИ, указывая на необходимость минимизации расходов на энергию. Наш частный сектор также заинтересован в низких ценах на энергию, так как это влияет на конкурентоспособность промышленных предприятий. Вместе с этим люди требуют надежности энергоснабжения", - отметил министр.

Себастьян Бурдужа подчеркнул, что Азербайджан и Румыния находятся на схожем этапе энергетического перехода.

"Обе страны продолжают использовать ископаемое топливо, но активно инвестируют в зеленую энергетику. Румыния уже инициировала проекты по производству 10 тыс. мегаватт солнечной и ветровой энергии. У Азербайджана также амбициозные планы. Через зеленый коридор оба государства смогут извлечь максимальную выгоду от экологически чистой энергии", - сказал министр.

По его словам, партнерство Азербайджана и Румынии принесет выгоды в виде укрепления энергетической безопасности, конкурентоспособности и увеличения доли зеленой энергии в долгосрочной перспективе.

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Версия на азербайджанском языке Sebastiyan İoan Burduja: “Vətəndaşlarımız enerji xərclərinin az olmasını istəyirlər”

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