Себастьян Бурдужа: Жители Румынии хотят минимальных затрат на энергию

Граждане Румынии стремятся к минимизации затрат на электроэнергию в своих домах.

Граждане Румынии стремятся к минимизации затрат на электроэнергию в своих домах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Себастьян-Иоанн Бурдужа в интервью Baku TV.

"У людей есть четкие ожидания. Они регулярно высказывают свои пожелания - звонят, пишут письма, выступают в СМИ, указывая на необходимость минимизации расходов на энергию. Наш частный сектор также заинтересован в низких ценах на энергию, так как это влияет на конкурентоспособность промышленных предприятий. Вместе с этим люди требуют надежности энергоснабжения", - отметил министр.

Себастьян Бурдужа подчеркнул, что Азербайджан и Румыния находятся на схожем этапе энергетического перехода.

"Обе страны продолжают использовать ископаемое топливо, но активно инвестируют в зеленую энергетику. Румыния уже инициировала проекты по производству 10 тыс. мегаватт солнечной и ветровой энергии. У Азербайджана также амбициозные планы. Через зеленый коридор оба государства смогут извлечь максимальную выгоду от экологически чистой энергии", - сказал министр.

По его словам, партнерство Азербайджана и Румынии принесет выгоды в виде укрепления энергетической безопасности, конкурентоспособности и увеличения доли зеленой энергии в долгосрочной перспективе.