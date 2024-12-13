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Себастьян Бурдужа: Румыния надеется на расширение деятельности SOCAR в стране

Себастьян Бурдужа: Румыния надеется на расширение деятельности SOCAR в стране Румыния надеется на расширение деятельности Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в стране.
Энергетика
13 декабря 2024 г. 09:58
Себастьян Бурдужа: Румыния надеется на расширение деятельности SOCAR в стране

Румыния надеется на расширение деятельности Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в стране.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью Baku TV министр энергетики Румынии Себастьян-Иоанн Бурдужа.

По его словам, на сегодняшний день SOCAR является одним из ведущих игроков на энергетическом рынке Румынии. "Конечно, у нас есть партнеры и из других стран, но мы действительно высоко ценим SOCAR. Эта компания выполняет свои обязательства, в том числе налоговые и юридические", - сказал министр.

Бурдужа подчеркнул, что граждане Румынии также отдают предпочтение заправочным станциям SOCAR.

"Я и сам часто заправляюсь на станциях SOCAR. Надеюсь на дальнейшее развитие сотрудничества и на более активное участие SOCAR в проектах по переработке нефтепродуктов и производству битума. Румынию следует оценивать не только как рынок с населением в 20 млн человек, а как ворота к рынкам ЕС", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyalı nazir: “SOCAR-ın ölkəmizdəki fəaliyyətinin genişlənəcəyinə ümid edirik"

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