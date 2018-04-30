SDL Nobel подписал контракт по изготовлению металлоконструкций с BP

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ SDL Nobel подписал новый 3-х летний контракт с BP.

Как сообщили Report в Nobel Oil Services, в рамках этого контракта SDL Nobel будет оказывать услуги по изготовлению металлических конструкций, а также их установке для наземных и морских объектов BP в Азербайджане.

“С 2004 года SDL Denholm Limited имела подобный контракт с BP, и мы твердо уверены, что дочернее предприятие SDL Nobel последует ее примеру и продолжит успешную реализацию полного спектра деятельности и объема работ,” - отметил генеральный директор SDL Nobel Питер Уоддел.

Основанная в 2016 году как местная компания, SDL Nobel стремиться быть лучшией в своей категории услуг и удовлетворять потребности крупных международных и местных клиентов в регионе.

SDL Nobel переняла передовой опыт от своих совладельцев - Nobel Oil Services (UK) Limited and SDL Denholm Limited, обладающих признанным местным и международным опытом.

SDL Nobel специализируется в оказании услуг по изготовлению металлических конструкций для нефтегазовой промышленности на морских и наземных объектах, к которым относятся услуги по установке, инспекция изготовленных материалов, испытание под давлением и прочие.