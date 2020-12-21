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Сделку ОПЕК+ могут продлить до конца 2022 года

Сделку ОПЕК+ могут продлить до конца 2022 года Об этом заявил саудовский министра энергетики Абдель Азиз бен Сальман в ходе встречи с российским вице-премьером Александром Новаком
Энергетика
21 декабря 2020 г. 15:38
Сделку ОПЕК+ могут продлить до конца 2022 года

Действие соглашения в рамках группы стран ОПЕК+ не рассчитано на какое-то определенное время и может быть продлено до конца 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на angi, об этом заявил глава саудовского Министерства энергетики и природных ресурсов принц Абдель Азиз бен Сальман в ходе встречи с российским вице-премьером Александром Новаком.

«Декларация о сотрудничестве нефтедобывающих стран в рамках ОПЕК+ не говорит о каком-то определенном времени действия соглашения. Благодаря этому соглашению нам удалось достигнуть заметных результатов. Мы договорились, что оно будет действовать до конца апреля 2022 года, но оно может быть продлено и до конца года», — заявил саудовский министр.

Стороны в рамках встречи также подтвердили свою приверженность сделке.

«Мы сегодня с моим другом и коллегой обсудили вопросы, касающиеся нашего сотрудничества в многостороннем формате ОПЕК+ и совместных действий, координации на нефтяном рынке, — сказал Новак. — Мы еще раз подтвердили нашу приверженность тем договоренностям, которые действуют на сегодняшний день».

Как сообщалось ранее, Международное энергетическое агентство заявило, что избыток сырой нефти, сформировавшийся из-за пандемии COVID-19, исчезнет только к концу следующего года. Столь длительный период обусловлен тем, что рынки сталкиваются с более медленным восстановлением, чем ожидалось.

В своем последнем ежемесячном прогнозе ОПЕК заявила, что из-за удара пандемии восстановление спроса на нефть в 2021 году будет происходить не так быстро, как предполагалось ранее. Согласно прогнозам организации, в следующем году спрос на сырье составит 95,89 млн баррелей в сутки, что на 370 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза.

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