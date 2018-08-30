Сделка ОПЕК+ выполнена на 109%

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в июле текущего года выполнили свои обязательства на 109%.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в материалах министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

"JMMC отмечает, что страны, участвующие в Декларации о кооперации в июле достигли общего уровня выполнения своих обязательств в 109%, что говорит о значительном прогрессе в достижении цели, поставленной на четвертом министерском заседании стран, входящих и не входящих в ОПЕК, 23 июня 2018 года", - заявили в комитете.