​Сделка ОПЕК+ в декабре исполнена на 154%

Страны ОПЕК в декабре 2019 года снизили добычу нефти на 161 тысяч баррелей в сутки - до 29,44 млн баррелей в сутки. Большую часть этого объема - 70% - обеспечила Саудовская Аравия.

Как передает Report со ссылкой на январский отчет ОПЕК, Саудовская Аравия сократила добычу нефти в декабре на 111 тысяч баррелей в сутки - до 9,76 млн баррелей в сутки. Ирак снизил добычу на 76 тысяч баррелей в сутки - до 4,56 млн баррелей в сутки, ОАЭ сократили производство нефти на 46 тысяч баррелей в сутки - до 3,1 млн баррелей в сутки.

При этом 11 стран ОПЕК, участвующих в Венском соглашении о сокращении добычи нефти, в декабре снизили производство на 1,250 млн баррелей в сутки к базовому уровню, принятому в соглашении ОПЕК+. Таким образом, в декабре их совокупная суточная добыча составила 25,5 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре 2018 года. По условиям соглашения они должны были сократить добычу на 812 тысяч баррелей в сутки. Следовательно, в декабре обязательства были исполнены на 154% против 146% в ноябре прошлого года.