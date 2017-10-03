Сделка ОПЕК+ принесла в бюджет России до 1 трлн рублей

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ принесла в российский бюджет от 700 млрд до 1 трлн рублей (12-17,2 млрд долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минэнерго России Александр Новак.

"Сделка принесла дополнительные доходы бюджету от повышения цен на нефть минимум от 700 млрд до 1 трлн рублей. Компании также выиграли от данной сделки за счет повышения цен на нефть примерно на 30% от начала 2016 года", - сказал Новак.

Он также добавил, что эффект от сделки для компаний меньше, чем для бюджета за счет укрепления рубля и прогрессивной шкалы налогообложения. Министр подчеркнул, что необходимости в большем сокращении добычи нефти в рамках венского соглашения ОПЕК+ сейчас нет.