Сделка ОПЕК+ может быть продлена еще на 6 месяцев

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Сделка ОПЕК+ может быть продлена на второе полугодие 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Нам необходимо продолжить сдерживать добычу и во втором полугодии", - сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время запасы нефти в США переполнены, и сокращение этого избытка остается главной целью ОПЕК+ для балансировки рынка.

По словам Х.аль-Фалиха, в марте королевство планирует дополнительные сокращения добычи.