Сделка ОПЕК+ может быть продлена до конца 2020 года

Страны ОПЕК+, которые соберутся на встречу 5-6 декабря в Вене для обсуждения уровней добычи нефти после марта 2020 года, скорее всего, сохранят действующие условия соглашения о сокращении добычи.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сказал министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC.

"Я думаю, что на протяжении следующего года мы должны сохранить те же условия, что работали в этом году", - сказал он.

Министр также отметил, что четкой повестки декабрьской встречи пока нет, так как "она обычно только начинает формироваться за четыре недели до заседания".

Отметим, на V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. С 1 июля текущего года действие соглашения продлено до конца первого квартала 2020 года.