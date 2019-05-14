Э.Мамедъяров: Сделано все, чтобы к 2020 году природный газ из Азербайджана поступил на рынки Греции и Италии

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"Проект "Южный газовый коридор" - стратегический проект. Сделано все, чтобы к 2020 году природный газ из Азербайджана поступил на рынки Греции и Италии".

Как сообщает специальный корреспондент Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на панели "10-летие Восточного партнерства: Достижения и вызовы в получении конкретных результатов" в рамках проходящей в Брюсселе конференции высокого уровня, посвященной десятилетию программы "Восточное партнерство".

""Южный газовый коридор" это не конец проекта, так как планируется его продлить и направить еще одну нитку на Балканы. Этот вопрос пока не урегулирован", - отметил глава МИД.

В своем выступлении он коснулся и других крупных инфраструктурных проектов, успешно реализуемых Азербайджаном. В частности, это железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

"Баку-Тбилиси-Карс соединил Восток и Запад. Когда-нибудь наша молодежь сможет сесть у нас на поезд и добраться, например до Стокгольма. Это также укрепит контакты между людьми", - подчеркнул Э.Мамедъяров.