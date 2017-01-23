Schlumberger подытожил прошлый год с убытком в 1,6 млрд долларов

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Крупнейшая американская нефтесервисная компания Schlumberger ("Шлюмберже") подытожила прошлый год с убытком в 1,627 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом отмечается в посвященном итогам прошлого года отчете компании.

В 2015 году компания имела прибыль в 2,135 млрд долларов.

По сравнению с предыдущим годом годовой доход компании сократился на 21,6% и в 2016 году упал до уровня 27,81 млрд долларов.

Прибыль компании в IV квартале прошлого года составила 7,107 млрд долларов, что на 8,2% уступает показателю аналогичного периода прошлого года.