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Schlumberger объявила о полном прекращении поставок технологий и оборудования в РФ

Schlumberger объявила о полном прекращении поставок технологий и оборудования в РФ Американская нефтесервисная компания SLB (ранее известная как Schlumberger) объявила о полном прекращении экспорта технологий и оборудования в Россию.
Энергетика
17 июля 2023 г. 12:51
Schlumberger объявила о полном прекращении поставок технологий и оборудования в РФ

Американская нефтесервисная компания SLB (ранее известная как Schlumberger) объявила о полном прекращении экспорта технологий и оборудования в Россию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте компании.

"SLB объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех предприятий SLB по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, SLB на фоне конфликта в Украине приостановила развертывание новых технологий, а также новые инвестиции в Россию в марте прошлого года. С течением времени компания расширила ограничения, в частности, объявив запрет на поставки в Россию из США, Великобритании, Канады и стран Евросоюза.

SLB по итогам 2022 года оценивала свой российский рынок в 6% от общей выручки - около 1,7 млрд долларов.

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Версия на английском языке Schlumberger completely stops supplies of technologies and equipment to Russia

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