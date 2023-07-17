Schlumberger объявила о полном прекращении поставок технологий и оборудования в РФ

Американская нефтесервисная компания SLB (ранее известная как Schlumberger) объявила о полном прекращении экспорта технологий и оборудования в Россию.

Американская нефтесервисная компания SLB (ранее известная как Schlumberger) объявила о полном прекращении экспорта технологий и оборудования в Россию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте компании.

"SLB объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех предприятий SLB по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, SLB на фоне конфликта в Украине приостановила развертывание новых технологий, а также новые инвестиции в Россию в марте прошлого года. С течением времени компания расширила ограничения, в частности, объявив запрет на поставки в Россию из США, Великобритании, Канады и стран Евросоюза.

SLB по итогам 2022 года оценивала свой российский рынок в 6% от общей выручки - около 1,7 млрд долларов.