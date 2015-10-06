Schlumberger: Цены на нефть сохранятся долгое время на среднем уровне

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Исполнительный вице-президент крупнейшей мировой нефтесервисной компании Schlumberger Ашок Белани прогнозирует сохранение в течение долгого периода цен на нефть на среднем уровне, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я скорей ожидаю средних цен на нефть в течение более длительного времени, чем низких", - заявил Белани, выступая сегодня на конференции Oil&Money в Лондоне.

По его словам, объемы добычи нефти с месторождения Eagle Ford в США могут сократиться, если цены сохранятся на нынешнем уровне.