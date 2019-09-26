Азербайджан будет поставлять из Тюмени оборудование для работы в скважинах с непростыми условиями эксплуатации

Завод по изготовлению нефтегазового оборудования «Азнефтемаш» и Тюменские насосы Schlumberger договорились об экспорте электропогружных скважинных насосов и запасных частей в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, партнеры уже оформили предварительный заказ продукции и выстроили логистику поставок товара в Азербайджан.

Руководители завода «Азнефтемаш», который занимается изготовлением специальной техники и оборудования для нефтегазовой отрасли, а также нефтяной компании Global Energy Azerbaijan вместе с представителями азербайджанских предприятий-промышленников побывали с бизнес-миссией в Тюмени.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, гости посетили экспортно-ориентированные заводы «ГМС-Нефтемаш» и Тюменские насосы Schlumberger.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергея Полухина встреча с заводом Schlumberger стала логическим продолжением диалога, состоявшегося в августе в Баку между Центром поддержки экспорта Тюменской области и руководителями общества «Азнефтемаш».

«Тогда мы в рамках бизнес-миссии обсуждали с заводом возможности развития экспортных отношений, презентовали продукцию тюменских предприятий. Теперь они приехали к нам, чтобы узнать условия сделки с производителями», - отметил Полухин.

Отметим, что завод "Тюменские насосы Schlumberger" начал свою деятельность в Тюмени в 2005 году и сейчас специализируется на производстве электрических погружных насосов, предназначенных для работы в скважинах с непростыми условиями эксплуатации, а также горизонтальных насосных системах.