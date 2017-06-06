Сближение Катара с Ираном может спровоцировать рост цен на нефть

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Конфликт, начавшийся в результате неожиданного сближения Катара с Ираном, из-за чего сразу шесть арабских стран разорвали дипломатические отношения с Дохой, пока несильно повлиял на цены на нефть, однако не исключено, что они резко поднимутся.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, учитывая добычу Ирана, на все эти страны приходится 53% добычи картеля, поэтому удар по рынку нефти может быть нанесен более чем серьезный.

Добыча в Катаре невелика, всего 0,6 млн баррелей в сутки, поэтому даже полная блокада нанесет больший удар по рынку СПГ, где Катар занимает первое место по экспорту. Но стоит учитывать, что Катар и Иран контролируют Ормузский пролив, на который приходится 30% мировых поставок нефти. Напряженность там всегда достаточно велика, а новый геополитический кризис способен спровоцировать Катар на жесткие действия, хотя для этого потребуется дальнейшая эскалация конфликта.

Пока эксперты достаточно скептически относятся к идее того, что конфликт повлияет на общую сделку, так как политические и военные конфликты между своими членами – это норма для ОПЕК и подобные кризисы никак не влияли на работу картеля и соглашения.