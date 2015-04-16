​SaxoBank: Нефть WTI продолжит пребывать в диапазоне 47-54 долларов за баррель

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Несмотря на наблюдаемую в последнее время положительную тенденцию, вероятность падения цен на нефть марки WTI остается высокой. Как сообщает Report, об этом сказал глава отдела товаров Saxo Bank Оле Хансен.

По его словам, имеет место ряд противоречивых факторов, держащих стоимость сырой нефти WTI в ее нынешнем диапазоне - 50-54 долларов США за баррель: от нестабильности в Йемене до иранской перспективы. Потенциал восстановления цен на нефть остается без поддержки со стороны ОПЕК, так как общий объем производства в марте достиг отметки в 31 млн. баррелей впервые с августа 2013 года.

"С Ираком, Ираном и Ливией, повышающих объемы производства в течение месяца, Саудовской Аравией, производящей, по ее собственным данным, порядка 10,3 млн. баррелей в день, заявленная цель картеля по производству 30 млн. баррелей была достигнута в течение последних 10 месяцев", - отметил Хансен.

Он также добавил, что сомнения в том, как быстро ситуация вокруг ядерной программы Ирана может быть решена, оказали поддержку ценам на сырье после того, как высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи потребовал, чтобы все санкции в отношении страны должны быть сняты в тот же день, как будет достигнуто любое окончательное соглашение. США выступают против этого, настаивая на том, что санкции должны быть сняты постепенно.

Хансен признает, что производство нефти в США, казалось бы, замедляется, но указывает на то, что огромные объемы запасов должны "отработать свое" в рамках существующей системы прежде, чем мы можем ожидать существенное влияние на стоимость WTI.

На фоне производства, которое вновь растет после падения на прошлой неделе, участники рынка по-прежнему могут только гадать о том, когда 50%-ное сокращение количества буровых установок (с октября прошлого года) начнет, наконец, оказывать негативное влияние на производство.

"Нефть WTI по-прежнему остается в своем ценовом диапазоне, и мы все также ждем существенного роста спроса. ОПЕК в настоящее время производит более 31 миллионов баррелей, и мы видим желание России продолжать производство большего объема нефти. При этом Центр хранения нефти в Кушинге (США) заполнен всего на 10-15% ниже своей полной мощности", - отметил эксперт.

Хансен говорит о том, что нефть WTI продолжит пребывать в диапазоне 47-54 долларов за баррель в обозримом будущем, даже притом, что спрос в конечном итоге вырастет.