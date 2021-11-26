Saxo Bank: В начале 2022 года цены на нефть могут превысить 100 долларов

В I квартале будущего года цена на сырую нефть может превысить 100 долларов США за баррель.

В I квартале будущего года цена на сырую нефть может превысить 100 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом сообщает angi со ссылкой на заявление директора по инвестициям Saxo Bank Стина Якобсена.

Между тем, технический комитет группы ОПЕК+ прогнозирует рост избытка предложения в декабре 2021 — I квартале 2022 гг.. Среди факторов роста цен отраслевые аналитики выделяют скоординированный выпуск сырья из стратегических нефтяных запасов США, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Великобритании, а также появление нового штамма коронавируса.

Отметим, что сегодня днем январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 4,66%, до 78,38 доллара США за баррель, на WTI - на 5,52%, до 74,01 доллара США.