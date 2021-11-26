О нас
Report Georgia
Аудио новости

Saxo Bank: В начале 2022 года цены на нефть могут превысить 100 долларов

Saxo Bank: В начале 2022 года цены на нефть могут превысить 100 долларов В I квартале будущего года цена на сырую нефть может превысить 100 долларов США за баррель.
Энергетика
26 ноября 2021 г. 15:26
Saxo Bank: В начале 2022 года цены на нефть могут превысить 100 долларов

В I квартале будущего года цена на сырую нефть может превысить 100 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом сообщает angi со ссылкой на заявление директора по инвестициям Saxo Bank Стина Якобсена.

Между тем, технический комитет группы ОПЕК+ прогнозирует рост избытка предложения в декабре 2021 — I квартале 2022 гг.. Среди факторов роста цен отраслевые аналитики выделяют скоординированный выпуск сырья из стратегических нефтяных запасов США, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Великобритании, а также появление нового штамма коронавируса.

Отметим, что сегодня днем январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 4,66%, до 78,38 доллара США за баррель, на WTI - на 5,52%, до 74,01 доллара США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Руслан Алиев: Азеристиликтеджхизат должен полностью оплатить стоимость газа
Руслан Алиев: "Азеристиликтеджхизат" должен полностью оплатить стоимость газа
26 ноября 2021 г. 13:32
Азербайджан хочет сотрудничать с Румынией в сфере зеленой энергии
Азербайджан хочет сотрудничать с Румынией в сфере "зеленой энергии"
26 ноября 2021 г. 13:04
На мировых рынках стоимость нефти упала на 5%
На мировых рынках стоимость нефти упала на 5%
26 ноября 2021 г. 12:50
Азербайджан принял участие в международном мероприятии по развитию зеленых технологий
Азербайджан принял участие в международном мероприятии по развитию зеленых технологий
26 ноября 2021 г. 10:43
Азербайджанская нефть подешевела на доллар
Азербайджанская нефть подешевела на доллар
26 ноября 2021 г. 10:42
Цены фьючерсов на газ в Европе снизились по итогам торгов
Цены фьючерсов на газ в Европе снизились по итогам торгов
25 ноября 2021 г. 22:18
Россия и Сербия договорились о цене на газ на следующие полгода
Россия и Сербия договорились о цене на газ на следующие полгода
25 ноября 2021 г. 19:54
Глава IEA обрушился с критикой на ОПЕК+
Глава IEA обрушился с критикой на ОПЕК+
25 ноября 2021 г. 19:20
Глава Лукойла спрогнозировал спрос на нефть в ближайшие десятилетия
Глава "Лукойла" спрогнозировал спрос на нефть в ближайшие десятилетия
25 ноября 2021 г. 18:56
Южная Корея продаст нефть из стратегических запасов
Южная Корея продаст нефть из стратегических запасов
25 ноября 2021 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi