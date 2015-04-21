​Saxo Bank: На глобальных рынках природного газа может наблюдаться оживление

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В результате сокращения количества нефтяных буровых установок в США, использования дорогостоящего угля и атомной энергии появляется уверенность, что на мировых рынках спрос на энергопродукты увеличится, что приведет к оживлению в области природного газа. Об этом сообщил Report глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

По словам О.Хансена, после снижения цен на природный газ возможна корректировка до 50%, в результате чего возникает вероятность роста на 1 доллар по сравнению с предыдущими месяцами.

"На прошлой неделе был зафиксирован рекордный показатель цены на нефть марки WTI за 2015 год – 56 долларов США. Основной причиной этому является новость, связанная с сокращением добычи нефти в США и роста спроса на мировом энергетическом рынке. Текущий показатель цены на нефть не V-образный, а находится в центре W-образного графика. И это знак того, что в будущем будет наблюдаться спад", - сказал О.Хансен.

По словам банковского эксперта, рост спроса на мировом энергетическом рынке хороший показатель для будущей перспективы, но в данной ситуации раннее повышение цены на нефть может быть "ложным рассветом" на топливном рынке. Таким образом, цены повысились в ответ на новость о снижении добычи нефти в США на 20 тыс. баррелей. Тем не менее, на фоне спада в США, добыча нефти в странах OPEC в течение марта увеличилась на 800-900 тыс. баррелей, и необходимо не упускать из виду возможность продолжения данной тенденции и в апреле.