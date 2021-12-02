Saxo Bank: Мир может отказаться от энергоперехода

Мир в 2022 году отступит от целей по нормализации климата и поддержит инвестиции в ископаемое топливо для борьбы с инфляцией и риском социальных волнений, вызванных ростом цен на продукты питания и энергоносители.

Мир в 2022 году отступит от целей по нормализации климата и поддержит инвестиции в ископаемое топливо для борьбы с инфляцией и риском социальных волнений, вызванных ростом цен на продукты питания и энергоносители.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank.

Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на следующий год. В основном они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной "ударной волной". Хотя эти предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo на 2022 год, они предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления ряда событий как пренебрежимо малую.

"План по прекращению использования ископаемого топлива придется отложить. Осознавая инфляционную угрозу, исходящую от роста цен на сырьевые товары, и риск крушения "экономического локомотива" из-за нереалистичных сроков перехода к зеленой энергии, директивные органы откажутся от целей по нормализации климата. Они ослабят инвестиционную бюрократию на пять лет для добычи нефти и на десять лет для добычи природного газа, чтобы побудить производителей к обеспечению адекватного количества ресурсов по разумным ценам", — прогнозируют экономисты.

Согласно Международному энергетическому агентству, амбициозная цель по достижению чистых, нулевых выбросов к 2050 году потребует снижения потребления нефти и природного газа в общем на 29% и 10% к 2030 году с последующим резким снижением. Столкнувшись с этой перспективой, поставщики традиционных источников энергии уже начали сокращать разведку и добычу до такой степени, что предложение стало снижаться по сравнению со спросом, что ведет к повышению цен на энергоносители, которые по-прежнему обеспечивают основную часть мировой потребности.

Аналитики отмечают, что это событие уже привело к росту цен на энергоносители и промышленные металлы, большая часть которых в существенных количествах необходима для зеленой трансформации. Вдобавок к этому резкий рост цен на энергоносители привел к резкому росту цен на дизтопливо и, в особенности, на удобрения – неотъемлемую статью сельскохозяйственных расходов, что вызывает опасения по поводу производства продовольствия.

Поэтому будет принято решение временно ослабить экологические ограничения на новые инвестиции в добычу нефти и газа. "План будет продвигаться как единственный прагматичный способ связать реальность нашего энергоемкого настоящего с желаемым низкоуглеродным будущим, а также ограничить риск социальных волнений, вызванных ростом цен на продукты питания и энергоносители", — считают аналитики.

Власти Евросоюза ранее обязались сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году, а Россия планирует выйти на углеродную нейтральность — когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу должен стать нулевым — к 2060 году. Энергопереход потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов парниковых газов, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии.