Saxo Bank: Цена нефти в 2021 году превысит 60 долларов

Если вакцины окажутся эффективными, то спрос на нефть может превысить отметку 100 млн баррелей в сутки, что ранее ожидалось в 2020 году.

Нефть к концу 2021 года может подорожать до 62 долларов США за баррель на фоне сокращения нефтяного предложения на рынке и надвигающегося дефицита.

Как передает Report, такой прогноз ТАСС представил глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

Стоимость нефти Brent недавно превысила 50 долларов США за баррель и в 2021 году рост котировок продолжится, считает Хансен. Особенно выраженным тренд может быть во второй половине 2021 года, когда в мире может начаться массовая вакцинация от коронавируса. Если вакцины окажутся эффективными, то спрос на нефть может превысить отметку 100 млн баррелей в сутки, что ранее ожидалось в 2020 году.

"Когда мир начнет зализывать свои раны, нанесенные пандемией, все потихоньку начнут обращать внимание на производственный потенциал по нефти и вспомнят, что нефтяные компании уже сократили инвестиции в добычу по меньшей мере на 80 млрд долларов США. Риск потенциального дефицита может подстегнуть потребление к концу 2021 года", - предупреждает эксперт.