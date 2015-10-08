​Saxo Bank: Цена на нефть может вернуться к уровням, которые наблюдались ранее в этом году

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Рост цены на сырую нефть на мировом рынке обусловлен дальнейшими признаками снижения объемов добычи в странах за пределами ОПЕК, в том числе и в США, где сезонное снижение спроса со стороны перерабатывающих предприятий пока не привело к предполагаемому росту запасов (и негативному влиянию на цены). Как сообщает Report, об этом заявил стратег и директор отдела биржевых продуктов компании Saxo Bank Оле Хансен, комментируя выход цены на сырую нефть из торгового диапазона после многих недель консолидации.

Отметим, что настроения начали улучшаться после четырехдневного роста цен на 30% в августе, а на рынок начали возвращаться покупатели - хеджфонды и денежные управляющие.

Официальные еженедельные данные Американского управления по энергетической информации (EIA) по запасам, отразили рост в размере 3 млн. баррелей, тогда как Американский институт нефти вчера показал неожиданное снижение на 1,23 млн.

По словам О.Хансена, эти данные в сочетании с сокращением запасов распределительного центра для поставок по фьючерсным контрактам в Кушинге (штат Оклахома) также указывают на снижение объемов добычи: "На заседании в Лондоне 6 октября отмечено, что добыча нефти в США находится на грани катастрофического коллапса. Ускоренное падение убедит Саудовскую Аравию в том, что она приняла правильное решение в ноябре прошлого года, решив отстаивать свою долю рынка за счет снижения цен и устранения дисбаланса между спросом и предложением".

Сейчас наблюдается падение объема добычи в странах за пределами ОПЕК и растущий мировой спрос, который, по данным последнего краткосрочного прогноза EIA, покажет максимальный рост за последние шесть лет.

Он отметил, что в ответ на снижение цен мировой спрос заметно восстановился, но в условиях, когда предложение продолжает превышать спрос, путь на нормализацию ситуации может оказаться долгим: "Новая волна продаж в третьем квартале была вызвана перспективой увеличения экспорта из Ирана после окончательного снятия санкций с этой страны в первом квартале 2016 года".

"Темпы добычи нефти в США замедляются, а Служба энергетической информации прогнозирует максимальный с 1992 года спад производства за пределами ОПЕК в следующем году. Если прогноз оправдается, то это поможет рынку стабилизироваться в течение второй половины 2016 года, а ценам - вернуться к уровням, которые наблюдались ранее в этом году, а, возможно, даже превысить их. Путь на восстановление будет долог, а, значит, потенциал роста цен в оставшийся период года будет ограничен уровнем 53 доллара за баррель по нефти WTI и 55 долларов за баррель по нефти Brent", - отметил аналитик Saxo Bank.