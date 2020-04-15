Саудовский министр: Цена нефти 35-40 долларов может убрать с рынка больше объемов

Низкие цены на нефть в условиях резко сжавшегося спроса могут дополнительно отрегулировать рынок, увеличив сокращение добычи в плюс к согласованным в рамках новой сделки ОПЕК+ уровням.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, так считает один из главных участников соглашения - Саудовская Аравия.

В интервью Financial Times министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман напомнил, что в рамках достигнутой на минувших выходных сделки сокращение добычи, с учетом США и других новых участников, может составить порядка 20 млн баррелей нефти в сутки или даже больше.

Однако, по его словам, "если цены останутся внутри коридора 35-40 долларов США за баррель, я не буду удивлен, если естественные сокращения будут даже более жесткими в следующие несколько месяцев".

Отвечая на вопрос о событиях месячной давности, когда после неожиданного развала сделки ОПЕК+ в ее предыдущей конфигурации Эр-Рияд объявил о резком наращивании добычи и предоставил покупателям беспрецедентные скидки, тем самым запустив "ценовую войну", министр назвал это "нежелательным выходом" из стратегии коллективных соглашений о координации производства. Королевство было вынуждено пойти на такие шаги, чтобы создать финансовую подушку, это не было проявлением "садистского стремления убить конкуренцию", заявил Абдулазиз бен Сальман.

"Как долгосрочный производитель, мы заботимся о процветающей мировой экономике, которая генерирует процветающий уровень спроса. Мы не участвуем в играх с нулевой суммой", - сказал он.

Что касается отношений с Москвой после того, как в начале марта просуществовавший более трех лет тандем регуляторов мирового рынка с треском распался, министр пошутил, что "нам пока не нужны адвокаты по бракоразводным делам".