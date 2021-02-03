Саудовский министр призвал все страны соблюдать сделку ОПЕК+

Об этом было заявлено в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+

Всем странам-участникам необходимо выполнять сделку ОПЕК+, у Нигерии, Ирака и Казахстана есть успехи в компенсации недосокращенных объемов.

Как передает Report, об этом заявил саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"У ряда стран срок возмещения компенсационных объемов был сокращен, Нигерию можно похвалить за достигнутый процесс в этом направлении. Я надеюсь, что этот вопрос будет в скором времени снят с повестки ОПЕК. Я также надеюсь, что Ирак в скором времени также закончит эту процедуру, и мы организуем большой праздник по этому поводу. Также не забудем про Казахстан. Я призываю коллег и друзей выполнять свои обещания", — сказал он.

Напомним, что в январе страны ОПЕК+ согласовали договоренности по добыче на февраль и март — добычу, причем ненамного, увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение в рамках сделки смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте. Базой отсчета для этих сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Вместе с тем, Саудовская Аравия в эти месяцы в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Свою добычу сократят и еще ряд стран ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение к январю составляет 1,425 миллиона баррелей в сутки. А если сравнивать с базой отсчета сделки ОПЕК+, то в феврале получается сокращение на 8,55 миллиона баррелей в сутки (с мая 2020 года было на 9,7 миллиона, с августа — 7,7 миллиона, с января — 7,2 миллиона).