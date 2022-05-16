Саудовский министр энергетики предложил пересмотреть налоги, а не цену нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ответ на призывы потребителей увеличить нефтедобычу призвал обратить внимание на долю налогов в цене топлива.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ответ на призывы потребителей увеличить нефтедобычу призвал обратить внимание на долю налогов в цене топлива.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

На энергетической конференции в Бахрейне он обозначил рост цен на энергоресурсы с марта 2021 года по май 2022 года: порядка 250-300% на СПГ, 180% - на газ в площадке Henry Hub в США, 360-380% на уголь в Европе и США, 100% - на уголь в Китае и цену Brent на 75%.

"Посмотрите на процентный рост. Могу я спросить, кто делает работу лучше - ОПЕК+ или нерегулируемые рынки?" - заявил министр.

"Когда мы видели в нашей жизни, по крайней мере в моей 55-летней карьере, маржу нефтепереработки в 47 долларов за баррель, что на 650% выше уровня марта и среднего 5-летнего уровня?" - сказал он, отметив, что цифры говорят о нехватке перерабатывающих мощностей в мире и ожиданиях спроса, в частности спроса на топливо в предстоящий летний период.

Он также продемонстрировал слайд, демонстрирующий составляющие стоимости топлива в ОЭСР и странах G7: доля налогов - 45-48%, доля цены нефти - 37-38%, маржа переработки - 17%. "Я спрашиваю, не наступило ли время чтобы люди пересмотрели то, что они делают с налогами, если они жалуются на высокие цены на нефть и нефтепродукты?" - спросил принц.

Ранее об этом же заявил министр энергетики ОАЭ Мохаммед Аль-Мазруи, заявивший, что "есть что-то неправильное" между производством нефти и в ценах на АЗС, заметив, что на конечную цену топлива влияют налоги.

Мазруи говорил также, что у стран ОПЕК+ нет возможности увеличить нефтедобычу больше, чем просят потребители. "На нашу долю приходится только 40% мировой добычи. Что делают другие производители? Они интенсифицируют инвестиции в добычу? Почему мы не говорим о проектах по добыче газа? Где другие страны, у которых большие запасы? Почему никто не просит их увеличивать добычу?" - вопрошает он. В апреле страны ОПЕК+, по подсчетам МЭА, не смогли увеличить, а снизили добычу нефти на 840 тыс. б/с к марту и отстают от плана на 2,7 млн б/с.