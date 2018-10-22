Саудовский министр: Цена нефти может превысить 100 долларов за баррель в 2019 году

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "Неопределенность с объемом поставок на мировом рынке нефти сохраняется, этому способствуют угроза санкций против Ирана и падение поставок из ряда других стран. Поэтому не исключено, что цена нефти в 2019 году превысит $100 за баррель".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Я не могу дать вам гарантии, так как не могу предсказать, что произойдет с другими производителями. Добыча Саудовской Аравии в октябре составляет 10,7 млн баррелей в сутки. Могу сказать, что при необходимости мы можем дойти и до 12 млн баррелей в сутки, в этом я могу вас заверить. Но если с рынка исчезнет 3 млн баррелей, мы не сможем возместить этот объем, поэтому мы должны использовать складские запасы нефти", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности роста цен на нефть до $100 за баррель с нынешних около $80.

Он также напомнил, что страны ОПЕК+ наращивают добычу с июля чтобы восполнить падающее предложение и избежать новых пиковых значений цен. "Рынок опасается дефицита, и если бы мы продолжили ту же политику [по сокращению добычи], что и в предыдущие полтора года, мы бы снова увидели нефть выше $100 за баррель. Поэтому мы приняли меры", - сказал аль-Фалех.