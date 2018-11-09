Саудовский аналитический центр исследует возможный распад ОПЕК

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Аналитический центр Саудовской Аравии изучает возможный распад ОПЕК и его влияние на нефтяной рынок.

Как передает Report, об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

В публикации отмечено, что исследование проводится на фоне обвинения картеля со стороны американского президента Дональда Трампа. Он заявил, что картель завышает цены на нефть. Более того, после убийства саудовского журналиста Джамаля Кашикчи инвесторы сократили связи с королевством.

В зависимости от результатов, в исследовании могут быть представлены варианты защиты картеля, где королевство доминирует уже почти 60 лет.

C помощью анализа планируется спрогнозировать, как рынки отреагируют на распад ОПЕК, если она потеряет влияние и в конечном итоге будет распущена. На протяжении десятилетий саудовское королевство полагало, что оно является важнейшим глобальным экономическим институтом нефтяного картеля, говорится в материале.

Издание отмечает, что, тем не менее, в настоящее время в правительстве нет дебатов о роспуске ОПЕК.