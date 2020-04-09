Наверх

Саудовская Аравия ждет от России большего сокращения добычи

Саудовская Аравия ждет от России большего сокращения добычи

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Вечером в среду стало известно, что Россия готова обсуждать снижение своей добычи нефти на 14% от среднего уровня добычи в первом квартале 2020 года, или на 1,6 млн б/с,  сообщил официальный представитель министерства.

"Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение", - сказал источник, знающий позицию Саудовской Аравии. При этом он не стал уточнять, какая величина в итоге устроит саудовскую сторону. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Россия готова обсуждать снижение добычи и на 2 млн б/с.

В то же время объем ограничений не единственный вопрос между партнерами. Два источника в организации сказали, что стороны пока не пришли к взаимопониманию по базовому уровню, от которого предлагается сокращать 10 млн б/с. "Саудиты по-прежнему хотят снижать только от 12,3 млн б/с", - отметил один из собеседников. Другой подтвердил, что точка отсечения "пока является камнем преткновения".

Отметим, что колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!