Саудовская Аравия ждет от России большего сокращения добычи

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Вечером в среду стало известно, что Россия готова обсуждать снижение своей добычи нефти на 14% от среднего уровня добычи в первом квартале 2020 года, или на 1,6 млн б/с, сообщил официальный представитель министерства.

"Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение", - сказал источник, знающий позицию Саудовской Аравии. При этом он не стал уточнять, какая величина в итоге устроит саудовскую сторону. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Россия готова обсуждать снижение добычи и на 2 млн б/с.

В то же время объем ограничений не единственный вопрос между партнерами. Два источника в организации сказали, что стороны пока не пришли к взаимопониманию по базовому уровню, от которого предлагается сокращать 10 млн б/с. "Саудиты по-прежнему хотят снижать только от 12,3 млн б/с", - отметил один из собеседников. Другой подтвердил, что точка отсечения "пока является камнем преткновения".

Отметим, что колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.