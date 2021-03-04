Саудовская Аравия заявила о ребалансировке рынка нефти

Благодаря политике сокращения добычи нефти в ОПЕК+ ситуация на рынке нефти заметно улучшилась

Ситуация на рынке нефти за два месяца заметно улучшилась, это произошло благодаря политике по сокращению добычи нефти в ОПЕК+.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, выступая на открытой части министерской встречи стран ОПЕК+.

"Мы видим, что с января, когда мы последний раз встречались, ситуация на рынке нефти заметно улучшилась. Не в последнюю очередь это произошло благодаря дополнительному сокращению добычи в ОПЕК", - сказал он.

Министр также добавил, что сократился список стран - должников ОПЕК+: Нигерия закончила компенсацию необходимых объемов сокращения добычи нефти.

При этом бен Сальман отметил, что восстановление мирового спроса на нефть тесно связано со скоростью распространения вакцин от коронавируса по всему миру. "Неопределенность вокруг темпов восстановления [рынка нефти] не уменьшилась. И за прошлый год мы усвоили, что тяжело делать прогнозы в такой непредсказуемой среде, - указал он. - На фоне подобных событий я бы еще раз призвал к осторожности и бдительности".

Ранее мониторинговый комитет ОПЕК+ призвал к "осторожному оптимизму" в ближайшие месяцы, поскольку рынок нефти еще подвержен рискам неопределенностей из-за пандемии коронавируса и растущего числа мутаций инфекций.