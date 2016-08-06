Саудовская Аравия возобновила демпинг на азиатском рынке

Баку. 6 августа REPORT.AZ/ Саудовская Аравия снизила цены на нефть для азиатского рынка в среднем на 1 доллар в попытке сохранить свою долю.

Как сообщает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, в последние месяцы Саудовская Аравия, напротив, отказывалась от демпинга в ожидании дальнейшего роста цен.

В минувшие выходные Саудовская Аравия снизила цены на сентябрьские поставки нефти для клиентов в Азии в диапазоне от 0,7 долларов - до 1,3 долларов за баррель в зависимости от степени ее очистки.

Издание отмечает, что этот шаг способствовал падению мировых цен на нефть ниже 42 долларов/баррель.

По оценке WSJ, скидки от Саудовской Аравии оказались самыми большими с октября прошлого года.

В последние месяцы, как отмечали аналитики Reuters, королевство отказалось от демпинга, рассчитывая получить доходы от повышения цен, а не от расширения доли на рынке.

Напомним, что в начале мая Саудовская Аравия резко повысила цены для Азии, что эксперты расценили как признак увеличения спроса.

Источник WSJ, знакомый с обсуждением вопроса о снижении цен Саудовской Аравией, рассказал, что скидки были сделаны, чтобы противостоять конкурентам с Ближнего Востока и из Европы. По мнению издания, речь идет об Иране, Ираке и России.

На азиатский рынок приходится более половины экспорта саудовской нефти, но королевство продолжает сдавать там позиции. В Китае наращивает экспорт Россия, ориентирующаяся на поставки независимым НПЗ. По данным китайской таможни, объем российского экспорта вырос в годовом измерении к июню этого года на 9% - до 4 млн. Саудовские поставки за тот же период снизились на 14% - до 4,6 млн. По оценке ОПЕК, Россия увеличила во втором квартале добычу нефти и газового конденсата на 150 тыс. баррелей в день по сравнению с прошлым годом, достигнув уровня в 11,03 млн. баррелей в день.

На индийском рынке, по данным местного министерства нефти, Саудовскую Аравию обошел Ирак, который продал во втором квартале 11 млн., что на 1 млн. больше, чем Саудовская Аравия. Год назад картина была противоположная, и саудовские поставки превысили иракские на 900 тыс. тонн.

Научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Джейми Уэбстер отметил, что частично ослабление саудовских позиций в Азии вызвано действиями Ирана, который с момента снятия санкций в январе увеличил добычу на 600 тыс. баррелей в сутки.

По данным консалтингового агентства JBC из Вены, совокупный экспорт Ирана в Китай, Японию, Южную Корею и Индию составлял в первом полугодии 2016 года в среднем 1,4 млн. барр. в день, что на 29% выше прошлогоднего уровня.

Аналитическая группа Report считает, что повышение цен на нефть за последние несколько дней является действием технической поправки. После повышения цен на нефть марки Brent до 45-46 долларов/баррель прогнозируется их падение до 36-37,5 долларов.